OM : Ghoulam à Marseille, 72h qui peuvent tout changer !

Dans : OM.

La possible venue de Faouzi Ghoulam à l'Olympique de Marseille au mercato agite la cité phocéenne. Et du côté de Naples, on affirme que l'avenir du joueur algérien va rapidement être décidé.

Bien malin celui qui en ce jour de Noël pourra dire où évoluera en deuxième partie de saison Faouzi Ghoulam. Alors que lundi la Repubblica annonçait le défenseur algérien proche de rejoindre l’OM lors de ce mercato d’hiver, les choses ne seraient pas aussi avancées indique ce mercredi le Corriere de Mezzogiorno. Car le limogeage de Carlo Ancelotti et la venue de Gennaro Gattuso sur le banc du Napoli pourrait avoir changé la donne. Le nouvel entraîneur du club italien n’a pas totalement tranché concernant l’avenir de Faouzi Ghoulam, lequel a encore deux ans et demi de contrat avec Naples.

L'OM à l'affût après le choix de Naples

Et si le défenseur de ne sait pas encore s’il bénéficiera d’un bon de sortie pour rejoindre l’Olympique de Marseille, la réponse pourrait tomber très vite et même avant la fin de cette semaine de trêve hivernale. « Gattuso veut l'évaluer personnellement dans les prochains jours (...) S'il se révèle que le joueur est bien et en bonne forme physique, Ghoulam pourra rester, sinon le transfert sera envisagé », précise le média napolitain, qui indique que si Gattuso décide que l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne peut partir, alors l’OM est clairement en très bonne position et s’est déjà positionné pour accueillir le défenseur de 28 ans. Le suspense va donc durer encore un peu pour ce qui pourrait être le joli coup de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta lors de ce mercato d'hiver.