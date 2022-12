OM : Gerson refuse de jouer, Flamengo s'explique

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pas concerné par la reprise de l’Olympique de Marseille cette semaine, Gerson continue de faire le forcing pour retourner au Flamengo, son ancien club.

Le ménage a commencé avant l’ouverture du mercato hivernal pour le club phocéen avec le départ en prêt de Luis Suarez à Almeria. Mais alors qui sera le prochain partant sur la liste ? Probablement Gerson. Absent lors de la reprise de l’entraînement de l’OM cette semaine, le milieu de terrain ne participe pas au stage de préparation de son équipe en Espagne. Preuve que le Brésilien n’a plus du tout la tête à Marseille. Sauf que malgré tout, le joueur de 25 ans est toujours sous contrat avec l’OM.

Gerson n’est pas à Marbella. Ce n’est pas prévu qu’il vienne. Il a demandé à reste à Marseille — Constant Wicherek (@Stickwic) December 8, 2022

Toujours pas d’accord entre l’OM et Flamengo

Désireux de retourner au Brésil dans son ancien club de Flamengo, Gerson est pour le moment victime d’une mésentente entre les deux formations. Même si tout le monde tire dans le même sens, sachant que les trois parties veulent trouver la meilleure solution possible, Marseille et Flamengo ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde en termes d’offre. Puisque l’OM réclame 20 ME pour lâcher son milieu alors que le club auriverde propose moins d’une dizaine de millions. Autant dire que ce deal n’est pas encore fait, comme l’explique Marcos Braz.

Marcos Braz atualiza situação de Gerson no Flamengo https://t.co/kV4hWJjOLQ pic.twitter.com/Tfrd7CmJ7u — Flamengo - LANCE! (@lance_flamengo) December 8, 2022

« C’est une situation très difficile »

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert ou pas », a lancé, sur UOL, le vice-président de Flamengo, qui se veut quand même positif par rapport à ce dossier Gerson. Mais attention à ce que le club brésilien ne se fasse pas avoir sur la ligne, sachant que d’autres clubs pourraient sauter sur l’occasion pour recruter Gerson. Ce n'est néanmoins pas la volonté du milieu de terrain, qui ne se voit qu'à Flamengo, et a fait savoir à Longoria qu'il ne comptait pas rejoindre le stage de Marbella. L'OM se retrouve donc totalement coincé, au point de devoir faire un gros sacrifice financier pour terminer ce dossier ?