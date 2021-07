OM : Gerson, le n°1 au Brésil a signé à Marseille !

Dans : OM.

L’OM a frappé un gros coup sur le marché des transferts cet été en s’octroyant les services de Gerson en provenance de Flamengo.

Sélectionné pour les Jeux Olympiques avant le refus de l’OM de le libérer, le milieu de terrain de 24 ans arrive à Marseille avec un statut. Et pour cause, son transfert compris entre 15 et 20 ME hors bonus pourrait faire de lui le troisième joueur le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Avec une telle étiquette, Gerson n’a pas intérêt à décevoir. Ce n’est pour l’instant pas le cas sur les deux matchs amicaux disputés par le Brésilien avec un penalty obtenu contre Sète et un but plein de subtilité face au Servette de Genève. Dans les colonnes de La Provence, un ancien latéral de l’Olympique de Marseille a commenté la signature de Gerson à Marseille. Et selon Demetrius Ferreira, actuel directeur sportif du Futebol Clube Ska Brasil, Pablo Longoria a tout simplement recruté le meilleur milieu de terrain du championnat brésilien.

« Selon moi, l’OM a recruté le meilleur milieu de terrain du Brésil. Il a beaucoup de qualités : il prépare le jeu, il est bon en un-contre-un, il est très fort techniquement, physiquement, et fait preuve d’intelligence. C’est un joueur complet, on voit d’ailleurs qu’il a déjà marqué. Il a gagné la Copa Libertadores en 2019 et était alors l’un des meilleurs sur le terrain. Cela fait deux ans qu’il évolue au très haut niveau. Aujourd’hui, à l’OM, il y a trois Brésiliens. Ça, c’est bien. Si tu ne prends que Gerson, l’adaptation peut être difficile. Mais il y a Luis Henrique, qui est là depuis un an et connaît le club. Un an, c’est le temps minimum pour un étranger. Je dis cela par rapport à mon époque, même si aujourd’hui c’est peut-être un peu différent car les réseaux sociaux aident beaucoup » a lancé l’ex-défenseur brésilien de Marseille, ravi de voir Gerson à Marseille et qui ne doute pas un instant de la réussite du néo-Olympien dans la cité phocéenne.