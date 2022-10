OM : Gerson le footballeur qui marche et énerve Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a été battu pour la première fois de la saison en Ligue 1 et c'était contre la lanterne rouge. Même s'il n'est pas le seul fautif, Gerson est pointé du doigt de par son attitude.

Avant la réception d’Ajaccio, samedi au Vélodrome, tout semblait aller parfaitement pour l’OM, le club phocéen enchaînant les bonnes prestations en Championnat, et sortant d’une victoire importante en Ligue des champions contre le Sporting. Et dans un Vélodrome encore une fois comble, le scénario semblait encore une fois idéal pour la formation d’Igor Tudor, Dimitri Payet donnant rapidement l’avantage aux siens. Alors que le TGV OM semblait être lancé, les Corses ont réussi à le faire dérailler et à repartir de Marseille avec trois points qui ne relèvent pas du scandale absolu. A l’heure de faire le bilan, alors que son équipe se déplacera mercredi au Portugal en C1, l’entraîneur croate n’a pas voulu en faire trop. Mais pour les supporters marseillais, certains joueurs n’ont pas du tout été à la hauteur, et l’un d’eux prend même très cher, c’est Gerson.

Gerson n'est pas au niveau attendu par l'OM

Capable du meilleur comme du pire, et hélas plus souvent du pire depuis le début de l’actuelle saison malgré les belles performances de l’OM, le joueur brésilien que Pablo Longoria est allé chercher à Flamengo pour 20 millions d’euros s’est raté contre Ajaccio. Dans La Provence, Alexandre Jacquin est même terrible pour le milieu offensif de 25 ans. « En Angleterre on appelle cela le « walking foot ». En France, le « football en marchant ». L’ancien entraîneur des Minots, Roland Gransart, s’occupe d’ailleurs de cette discipline dans la région. S’il cherche un nouvel adhérent, le Brésilien a toutes les qualités requises. Mieux, il pourrait lui-même développer le « foot à reculons ». C’est en tout cas ce qu’il a fait contre Ajaccio. Exaspérant, surtout quand on sait ce dont il est capable. A quand le réveil de l’Auriverde ? », s’interroge le journaliste du quotidien régional marseillais, lequel n’est pas le seul à se demander ce qu’il arrive à Gerson.