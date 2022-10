Stupeur au Vélodrome, l’OM battu par le dernier !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

10e journée de Ligue 1

Orange Vélodrome

L'OLympique de Marseille s'incline contre l'AC Ajaccio 1-2

But pour l'OM : Payet (15e, sp)

Buts pour l'ACA : Moussiti-Oko (25e), Balerdi (csc)

Sale après-midi pour l’Olympique de Marseille ! Vainqueur face au Sporting Portugal (4-1) mardi en Ligue des Champions, le club phocéen s’est incliné à domicile contre l’AC Ajaccio (1-2) ! Ça sentait pourtant le match à sens unique et la fête pour Dimitri Payet (1-0, 15e), buteur sur penalty et auteur de sa 100e réalisation en Ligue 1. De quoi enchanter le Vélodrome qui ne s’attendait pas à voir son équipe surprise 10 minutes plus tard.

Sur un bel enchaînement à l’entrée de la surface, l’attaquant Moussiti-Oko (1-1, 25e) parvenait à égaliser. L'OM commençait à accumuler les erreurs techniques alors que les Corses se procuraient de plus en plus de situations dangereuses sur la cage de Blanco. Cette physionomie se répétait au retour des vestiaires et sur un centre de Koné, le malheureux Balerdi (1-2, 47e) marquait contre son camp !

Dieng a tenté, sans succès

Autant dire que l’ambiance était refroidie au Vélodrome, où les supporters assistaient à la pire prestation de leur équipe cette saison en Ligue 1. Il fallait attendre l’entrée applaudie de Dieng pour voir des occasions franches, mais le Sénégalais, d’abord repris in extremis par Gonzalez, ne cadrait pas sa tête ni son extérieur du pied. Ajaccio profitait donc d’un petit Marseille pour s’offrir un succès de prestige et quitter provisoirement la dernière place. De son côté, l'OM risque de perdre sa deuxième position après ce premier revers en championnat.