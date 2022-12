OM : Gerson et Marseille, tout le monde devient fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En partance vers Flamengo, Gerson est finalement de retour à Marseille, aucun accord n’ayant été trouvé entre les deux clubs pour son transfert.

Exempté du dernier match de Ligue 1 avant la trêve internationale à Monaco, Gerson avait déjà filé au Brésil afin de finaliser son transfert à Flamengo. Tous les feux étaient au vert pour le retour de l’international brésilien dans son ancien club. Un accord était annoncé entre 15 et 20 millions d’euros entre l’Olympique de Marseille et Flamengo. Les médias s’étaient un peu trop avancés à ce sujet car finalement, il n’y a pas le moindre accord entre l’OM et le club brésilien. La preuve : Gerson est rentré à Marseille, totalement dépité, alors qu’il pensait effectuer son grand retour à Flamengo, un club dans lequel il est adulé par les supporters. Le retour de Gerson n’est pas une mauvaise nouvelle sportivement pour l’OM, qui va devoir se passer des services d’Amine Harit durant la seconde partie de saison.

Gerson, un dossier brûlant pour Longoria

Néanmoins pour Pablo Longoria, la situation n’est pas simple à gérer car un clash à long terme avec Gerson, qui avait séché la reprise de l’entraînement de l’OM, est à craindre. « Si l'on a parlé du pour (garder Gerson), le contre est bien moins réjouissant, avec la menace de voir le conflit s'enliser, Gerson traîner la patte, et surtout son prix dégringoler dans les mois et les années suivantes. Marcão et les dirigeants de l'OM ont encore parlé le week-end dernier, et papa Gerson a encore demandé de faire un effort sur le prix demandé (aux alentours de 20 M). De son côté, Flamengo en propose entre 12 et 13 (avec un montage en tierce propriété) et ne semble pas très enclin à aller au-delà. Longoria va donc devoir calculer sa balance bénéfice-risque » analyse Le Phocéen, pour qui la situation de Pablo Longoria dans ce dossier n’est pas si simple. Doit-il faire partir Gerson cet hiver pour un chèque aux alentours de 13 millions d’euros ou doit-il garder le joueur, au risque que celui-ci traine des pieds et que sa valeur marchande s’écroule encore davantage ? C’est au président de l’OM et à lui seul de trancher la question.