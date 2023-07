L'OM ou la D2 anglaise, il ne voit pas la différence

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère boucler encore quelques recrues avant le retour de la Ligue 1. Iliman Ndiaye est un profil qui plait beaucoup à Pablo Longoria et Marcelino.

Marseille va pouvoir avancer un peu plus précisément sur son mercato estival dans les prochains jours. En effet, l'OM connait désormais son adversaire pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Il s'agira soit du Dnipro, soit du Panathinaïkos. Des adversaires largement à la portée des Phocéens, même si ces derniers devront se montrer sérieux et surtout s'entendre sur le terrain. Marcelino souhaite avoir la majeure partie de son effectif avant la reprise de la saison. L'Espagnol a déjà été gâté avec les venues de Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Ismaïla Sarr. Et un autre joueur international pourrait débarquer, en la personne d'Iliman Ndiaye. Le Sénégalais de Sheffield est très intéressé par le projet marseillais. Si certains sont très contents de sa possible venue sur la Canebière, d'autres font des constats bien plus inquiétants sur le niveau de la Ligue 1...

La Ligue 1, constat alarmant en vue

Sur l'antenne d'RMC, Thibaud Leplat n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Le troisième de Ligue 1 recrute en Championship... Ce n'est pas nouveau et je ne tombe pas de ma chaise, mais ça en dit beaucoup sur le déclassement de la Ligue 1. La Ligue 1 est une sorte de Championship amélioré, et j'ai l'impression que c'est assumé par tout le monde. Si j'étais joueur, entre les deux, je ne suis pas sûr que je choisirais la Ligue 1 », a notamment indiqué le consultant, lucide sur l'état actuel du football français par rapport à son voisin anglais. Raison pour laquelle l'OM serait bien inspiré de valider sa place en Ligue des champions malgré ses tours de qualification. L'indice UEFA du championnat de France est en danger et la saison prochaine devra sauver les meubles.