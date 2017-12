OM : Germain a enfin réalisé son rêve au Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

Valère Germain, attaquant de l'OM, après son doublé contre l'ASSE (3-0) : « J'attendais bien sûr mes premiers buts cette saison en Ligue 1, mais un but surtout. Cela faisait trois mois que je n'avais pas marqué. Je jouais un peu moins, ce qui est plus difficile. Ça a été long, mais j'ai continué à travailler, et après deux matchs consécutifs, ça a payé au Vélodrome en plus. Ça fait maintenant quelque temps que l'OM joue avec un numéro 10. Quand il y a trois milieux, c'est plus compliqué pour l'avant-centre. Je n'ai pas beaucoup joué depuis que l'OM est en meilleure forme. On a fait un gros match collectif, on aurait peut-être mérité de marquer davantage, on est tous très heureux de recoller à Monaco et Lyon. Tout joueur de l'effectif a envie de jouer régulièrement et d'être titulaire. Mais ce n'est pas une fin soi. Il faut continuer à travailler pour être décisif. Ça a toujours été un rêve de petit de porter ce maillot. Même si ça se passait moins bien ces derniers temps, je n'ai jamais lâché. Ce ne sont pas deux ou trois mois sans but qui vont me faire douter », a-t-il déclaré sur Canal+.