OM ‍: Genesio fait le bonheur de Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très actif depuis le début du marché des transferts estival. Si pas mal de joueurs ont débarqué, les Phocéens vont aussi devoir procéder à des ventes.

Roberto De Zerbi peaufine de plus en plus son effectif. L'entraineur italien a eu le temps de prendre le pouls de sa nouvelle équipe, en décidant rapidement qui devait partir. Ainsi, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Ulisses Garcia, Pau Lopez, Samuel Gigot ou encore Jonathan Clauss ont été invités à se trouver un nouveau club. C'est fait pour le latéral français, qui a rejoint Nice ces dernières heures. Concernant les autres cités, les clubs intéressés sont présents même si les deals ne sont pas encore conclus. Samuel Gigot a pas mal d'opportunités et pourrait bien décider de rester en Ligue 1.

Gigot au LOSC, tout devient possible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigot Samuel (@mum84)

S'il a récemment mis de côté la possibilité de rejoindre le Stade Rennais, le défenseur central de l'OM réfléchirait cependant à signer au LOSC. C'est ce que nous apprend L'Equipe ce samedi. En fin de contrat en juin 2025, Samuel Gigot est estimé à près de 10 millions d'euros. Un prix qui pourrait être revu à la baisse avec le LOSC. En tout cas, la perspective de rejoindre la formation de Bruno Genesio lui plait, alors que cette dernière luttera pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Outre Samuel Gigot, Nayef Aguerd est aussi pisté par les Dogues d'après le média français, même s'il faudra faire avec la concurrence de l'Atlético Madrid. En attendant, Thomas Meunier a été testé en défense centrale à Lille. Mais la somme perçue suite à la vente de Leny Yoro, à savoir 70 millions d'euros, permettra de faire une folie si le LOSC le juge nécessaire. Nul doute que l'arrivée de joueurs comme Samuel Gigot ou Nayef Aguerd saura apporter le plus recherché par le club lillois.