OM ‍: Gattuso rêve d'un gros chamboule-tout au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs matchs, l’OM a obtenu des résultats positifs grâce à un passage dans un schéma en 3-5-2. Un dispositif tactique dont Gennaro Gattuso pourrait se débarrasser grâce au mercato hivernal.

Le 6 décembre dernier, Gennaro Gattuso a utilisé un dispositif en 3-5-2 pour la première fois à l’Olympique de Marseille à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais. Dans l’obligation de s’adapter en raison de plusieurs absences dans le secteur offensif, l’entraîneur italien n’a plus touché à cette défense à cinq depuis un mois. Et les résultats lui ont globalement donné raison avec des victoires face à Lorient ou encore Clermont ainsi qu’un match nul à Montpellier. Reste que depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Gennaro Gattuso n’est pas un fan de la défense à cinq.

Des recrues et un retour à la défense à quatre ?

Que ce soit au Milan AC ou à Naples, il a toujours utilisé un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. A en croire Le Phocéen, l’entraîneur de l’OM pourrait profiter du mercato d’hiver pour retoucher à son effectif et ainsi revenir dans un schéma plus conventionnel à ses yeux. « Au-delà de la défense à quatre, Gattuso apprécie surtout avoir deux véritables ailiers de percussion. Ce n'est pas anodin si l'une de ses principales demandes sur sa liste de souhaits adressée à son président concerne le recrutement d'un ailier "faux pied" pour évoluer à gauche » explique Le Phocéen avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Cette requête alimente l'idée que Gattuso pourrait abandonner le 3-5-2 » indique le média marseillais, qui estime que les départs de plusieurs joueurs à la CAN tels que Ounahi, Harit, Sarr ou encore Ndiaye pourraient également jouer en faveur d’un retour de la défense à quatre. Tout va maintenant dépendre du mercato et des possibilités du club phocéen lors de ce marché des transferts en janvier. Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont au travail afin de combler les attentes de leur entraîneur, pour qui les deux postes à renforcer de manière prioritaire sont les postes de latéral gauche et d’ailier gauche.