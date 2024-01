OM ‍: Gattuso rappelle un souvenir humiliant à ses joueurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille se déplace ce dimanche en Coupe de France pour affronter Thionville, club de National 3. Gennaro Gattuso sait appuyer là où ça fait mal pour motiver ses troupes.

Pendant longtemps, l'OM a été le patron de la Coupe de France, mais c'est une époque désormais révolue et ces dernières saisons les supporters marseillais ont souvent été écoeurés par le comportement de leur club dans cette épreuve légendaire. Cela a encore été le cas en 2023 et avec une violence inouïe, puisqu'après avoir fait exploser de joie le Vélodrome en éliminant le PSG, l'Olympique de Marseille s'est fait sortir par Annecy en quart de finale dans un stade archi-comble et pétrifié par l'incroyable scénario. Alors, au moment où son équipe va affronter une formation du 5ᵉ échelon, Gennaro Gattuso a tenu à rappeler des mauvais souvenirs à ses joueurs afin que ces derniers ne se voient pas trop beaux.

L'OM ne doit pas rigoler

💥 𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝘾𝙊𝙐𝙋𝙀 💥



Nos Olympiens affrontent l’US Thionville Lusitanos au Stade Saint-Symphorien cet après-midi à 14h30 dans le cadre des 𝟯𝟮𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 🏆#USTLOM pic.twitter.com/vMBWyIuqTB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2024

A quelques heures du match qui se jouera à Metz, l'Italien est revenu sur le fiasco de l'an dernier face à Annecy, qui avait éliminé l'OM au Vélodrome alors que le club phocéen se voyait aller au bout. « L’an dernier, après avoir battu Rennes et Paris, plein de joueur avaient acheté des billets pour la finale, a lancé avec ironie Gennaro Gattuso, qui a visiblement bien étudié l’histoire récente de l’OM. Et le coach transalpin d’appeler à l’extrême prudence. Il faut penser à Thionville, et si on passe, on allumera la télé pour voir qui on affrontera au prochain tour. Il faut avoir de l’humilité parce que l’histoire de cette coupe est incroyable. Si quelqu’un avait voulu écrire ce scénario, il n’aurait pas pu retranscrire tout ce qui s’est passé dans cette compétition à travers les années. » Autrement dit, Aubameyang et ses coéquipiers ne devront surtout pas prendre Thionville Lusitanos à la légère sous peine de faire disjoncter Gattuso.