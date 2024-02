OM ‍: Gattuso mis à la porte, c'est dans son contrat

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec les mauvais résultats de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso est clairement sur la sellette. Si son départ est envisagé, pour Julien Benneteau, il ne sera pas acté avant la fin de la saison, pour des raisons économiques et contractuelles.

Les débuts étaient prometteurs mais la fin semble proche pour Gennaro Gattuso à l'OM. Le club de la cité phocéenne n'est que 8e de la Ligue 1 et sa mauvaise dynamique empêche de croire à une fin de saison en apothéose. Si Marseille ne parvient pas à terminer dans le top 4, synonyme de qualification pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions, alors le technicien italien sera libéré de ses fonctions. Julien Benneteau estime que malgré la mauvaise forme des Marseillais, licencier immédiatement Gattuso n'est pas une solution, notamment d'un point de vue financier. Mais l'ancien joueur de tennis ne croit pas en une qualification en C1 et pense que les dirigeants olympiens devraient réfléchir dès aujourd'hui au futur visage de l'OM.

Gattuso au placard, l'OM doit chercher un nouveau coach

« Je pense qu'économiquement, ils n'ont pas intérêt à se séparer de Gattuso. Il a une clause dans son contrat qui stipule que s'il ne finit pas dans les quatre premiers, Gattuso s'en va. Et c'est ce qu'il va se passer. Si j'étais Longoria, je préparerai déjà la saison prochaine, pour ne pas me retrouver en juin/juillet sans entraîneur. Là, avec Gattuso, il n'y a pas d'identité de jeu, il ne s'en sort pas. Ça ne m'étonne pas. On se fait berner par ce côté grinça, hargne du joueur, qu'on veut retrouver dans son équipe en tant qu'entraîneur. Mais il faut d'abord avoir un fond de jeu » a déclaré Julien Benneteau lors de l'émission Les Grandes Gueules du Sport, diffusée sur RMC Sport. L'ancien numéro 25e mondial au classement ATP estime que Gennaro Gattuso ne parviendra pas à atteindre l'objectif fixé par les dirigeants lors de son arrivée à l'OM et que Pablo Longoria devrait réfléchir tout de suite au prochain coach en trouvant une vraie identité de jeu pour ses joueurs.