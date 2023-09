OM ‍: Gattuso, Longoria se fait déjà applaudir

Dans : OM.

Après quelques jours de recherche, Pablo Longoria a trouvé son bonheur pour succéder à Marcelino avec Gennaro Gattuso.

Tandis que le nom de Christophe Galtier était sur toutes les lèvres depuis lundi, c’est finalement Gennaro Gattuso qui est arrivé ce mercredi à Marseille. L’ancien entraîneur italien de Naples, de l’AC Milan ou encore du FC Valence va s’engager pour une année plus une seconde en option en faveur de l’Olympique de Marseille. Sa première séance d’entraînement avec le groupe phocéen est prévu dès cet après-midi.

Charbonnier dithyrambique sur Gattuso

L’OM et Gattuso ne veulent pas perdre de temps, à 72 heures du déplacement périlleux qui attend Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco samedi soir. Depuis le début de la journée, les avis divergent chez les observateurs au sujet de Gennaro Gattuso. Mais pour Lionel Charbonnier, champion du monde avec la France en 1998 et ancien coéquipier de Gattuso aux Glasgow Rangers, il est clair que l’OM récupère un entraîneur très solide tactiquement et qui peut relancer l’équipe.

« Je l'ai félicité pour sa signature dans un très bon club français. Il ne dérogera pas à son identité et à ses valeurs. Il est très exigeant avec lui-même car il le sera aussi avec ses joueurs. Il a une très grosse culture tactique et une philosophie. S'il a un effectif fort, il sera capable d'imposer son jeu avec les forces et les faiblesses de son équipe. Il va structurer son équipe. Moi, je suis très, très, très confiant » analyse Lionel Charbonnier sur le site de RMC avant de conclure.

Gattuso, un coach très solide signe à l'OM

« C'est un mec en qui j'ai énormément confiance et qui est très intelligent. Il verra s'il aura un groupe très fort. Il imposera son 4-3-3 et même contre les équipes fortes. Par contre, à un moment donné, s'il pense qu'il a un effectif qui sera beaucoup moins fort contre telle ou telle équipe, il sera capable aussi de sortir quelque chose de neuf mais qui sera travaillé. Il connaît tous les systèmes de jeu, en sachant à chaque fois le pour et le contre de chaque système » estime Lionel Charbonnier, qui attend avec grande impatience de voir les premiers pas de Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille. A moins d’un revirement, la première prise de parole du nouveau coach olympien se tiendra jeudi à deux jours du déplacement à Monaco en conférence de presse.