OM : Rien ne bouge à Marseille, on craint une catastrophe

Sanctionné ou pas par l'UEFA ? L'avenir de l'Olympique de Marseille semble très incertain et cela inquiète dans le vestiaire phocéen.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille n’ont pas encore repris le chemin de l’entraînement, mais ils savent qu’une partie de leur avenir se joue à la fois du côté des bureaux parisiens de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, mais également des bureaux suisses où l’UEFA se penche sur le fair-play financier des clubs engagés dans les coupes européennes. Car même si Jacques-Henri Eyraud a récemment confié qu’une éventuelle sanction contre l’OM ne sera pas applicable cette saison, mais seulement la saison prochaine, le doute existe et forcément cela peut inquiéter. C’est une évidence, si l’Olympique de Marseille se fait immédiatement éjecter de la Ligue des champions, alors l’avenir de nombreux joueurs et même d’André Villas-Boas sera sur la sellette.

Interrogé par Le Phocéen, l’agent d’un des joueurs marseillais avoue s’inquiéter de la situation actuelle au sein de l’OM, allant même jusqu’à penser que Jacques-Henri Eyraud s’est avancé beaucoup trop vite concernant la possible sanction dans un an plutôt que cet été pour l’Olympique de Marseille. « Je reste inquiet car je vois que rien ne bouge au club et je me demande s'il n'y a pas un rapport avec cette échéance. Le président a l'air sûr de lui, mais il y a quand même du conditionnel dans ses déclarations. Si une mauvaise nouvelle venait à tomber dans les jours à venir, ce serait catastrophique, y compris pour l'avenir de Villas-Boas », a confié cet agent d'un des cadres du vestiaire de l'OM. Aucune date n'étant officiellement communiquée par l'UEFA sur ces décisions, l'attente risque d'être longue du côté de Marseille.