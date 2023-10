OM ‍: Gattuso exige un attaquant à la Juve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, l’OM a chamboulé son attaque en recrutant Sarr, Aubameyang, Correa ou encore Ndiaye. Mais ce secteur de jeu ne convient pas pleinement à Gennaro Gattuso, lequel exige déjà des renforts en urgence.

Pour son premier match à la tête de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a misé sur Joaquin Correa pour accompagner Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Force est de constater que pour l’instant, l’international argentin ressemble plus à un fantôme qu’à un ancien attaquant de la Lazio Rome et de l’Inter Milan depuis qu’il a signé à l’OM. Pour les prochains matchs, Gattuso pourrait privilégier Ismaïla Sarr, de retour de blessure ou encore Amine Harit à l’Argentin. Mais à plus long terme, ces deux joueurs vont-ils suffire au nouveau coach de l’Olympique de Marseille ?

Pas certain. La preuve, le compte @LaTribuneOM nous apprend ce lundi que l’ancien coach de Naples et de l’AC Milan a déjà exigé un renfort au poste d’ailier gauche à Pablo Longoria dans l’optique du prochain mercato. Jeune ailier évoluant à la Juventus Turin, l’international espoirs anglais Samuel Iling Junior est ciblé par Gennaro Gattuso. « L'OM s’est renseigné concernant le joueur de la Juventus, Samuel Iling Jr. En manque de temps de jeu, la piste serait validée par Gennaro Gattuso qui voudrait un renfort sur le poste d'ailier gauche » indique le compte insider.

Samuel Iling Jr, la piste offensive de l'OM

Pablo Longoria, qui entretient de bonnes relations avec la Juventus Turin depuis les ventes de Marley Aké ou encore d’Arek Milik, pourrait donc faire jouer ses réseaux afin de recruter celui qui évoluait avec la réserve de la Juve il y a quelques mois et qui s’est fait au fil des semaines une place dans le groupe de Massimiliano Allegri. Sous la forme d’un prêt ou d’un transfert, Samuel Iling Junior pourrait donc rejoindre l’OM pour le plus grand bonheur de Gennaro Gattuso. Reste maintenant à voir si la Juve ouvrira aussi facilement que cela la porte à son attaquant portant le n°43.