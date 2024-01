OM ‍: Gattuso est perdu, Dugarry lui donne un ordre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore déçu le week-end passé en Ligue 1. Les Phocéens peinent à tenir le rythme et Gennaro Gattuso n'échappe pas aux critiques.

A Marseille, l'inquiétude grandit. Les résultats ne sont pas réguliers et loin des attentes du début de saison. L'OM doit en plus faire face en ce début d'année à des absences nombreuses liées à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Gennaro Gattuso est apparu agacé au sortir du match nul face à Strasbourg vendredi soir, se sentant lésé. Pourtant, pour certains observateurs, l'Italien est aussi responsable de la situation autour de son équipe. Christophe Dugarry pense notamment que l'ancien de l'AC Milan est perdu.

L'OM en galère, Gattuso pointé du doigt

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas mâché ses mots et ouvertement remis en question les méthodes de Gattuso. « L'effectif est très limité. Il y a trop de paris tentés mais je pense que Gattuso doit faire mieux. L'OM doit être capable de proposer autre chose. Je le sens un peu perdu, il se retrouve avec un système imposé par ses joueurs. Il n'a pas choisi le système. Il faut insister malgré les absences mais c'est à lui de trouver les solutions. Il doit trouver les solutions, c'est son travail. Il doit aussi trouver un discours. L'entraineur doit être capable de dire qu'on doit envoyer le ballon haut et proposer quelque chose de différent », a notamment indiqué Christophe Dugarry, assez inquiet pour l'OM si rien ne change dans les prochaines semaines. La prochaine rencontre des Phocéens sera dimanche prochain en Coupe de France face au Stade Rennais. Attention à ne pas connaitre une autre désillusion pour les hommes de Gennaro Gattuso, plus que jamais sous pression dans une saison déjà bien galère.