OM : Garcia viré, McCourt s'est trompé de fusible !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

A la tête de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt a tapé du poing sur la table pour la première fois il y a quelques jours en officialisant le départ de Rudi Garcia suite aux mauvais résultats de l’équipe. Mais pour de nombreux observateurs, l’entraîneur phocéen n’était pas le seul responsable et Jacques-Henri Eyraud aurait également dû être remercié. C’est notamment l’avis de Bernard Tapie, lequel a expliqué sur l’antenne de C-News que le président marseillais n’était pas exempt de tous reproches, bien au contraire.

« Moi, j’ai toujours tendance à penser quand ça ne va pas que c’est le taulier qu’il faut virer. Si on a un très bon taulier, il s’aperçoit de tout au fur et à mesure. Et s’il n’est pas très bon, rien ne marchera. Dans les entreprises, les trois quarts du temps, c’est le mec de tout là-haut qui n’était pas bon. C’est la tête qui ne va pas, ce n’est pas l’entraîneur. Et si l’entraîneur ne va pas et qu’il le garde, c’est de la faute de celui qui est en-haut » a dénoncé Bernard Tapie, pour qui Jacques-Henri Eyraud aurait également dû payer la mauvaise saison de l’Olympique de Marseille.