OM : Garcia est parti, il explique son scoop raté (de peu)

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia annoncé ce mercredi qu'il ferait ses valises à la fin de la saison.

L’entraîneur a payé l’exercice raté de l’Olympique de Marseille, privé de coupe d’Europe pour l’année prochaine. Le Journal du dimanche pressentait un communiqué dans la journée de lundi. Manifestement, Mickael Caron s’était trompé mais le journaliste croit connaître les raisons.

« Qu'il y ait un léger décalage dans l'annonce n'est pas étonnant dans la mesure où, comme je l'ai écrit, l'OM est contraint financièrement par le marquage de l'UEFA avec le fair-play financier, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, a expliqué notre confrère au Phocéen. Je pense que l'information essentielle, c'est la rupture qui est actée. Ensuite le marqueur temps, effectivement il y a un décalage. Il y a une conférence de presse de Rudi Garcia ce mercredi, il y a un match vendredi, je pense que tout ça va s'accélérer. Entre le moment où j'ai écrit cet article et le moment où on se parle, il s'est passé des choses au club. »

Un timing important

« Effectivement l'OM joue sur du velours parce que Frank McCourt d'un côté, parce que le fair-play financier de l'autre, parce que le mercato va bientôt commencer et que les agents et les joueurs regardent ça de très près, a-t-il poursuivi. Ce n'est anodin pour personne. Je ne suis pas certain que l'article du JDD ait surpris grand monde au club. » Et ce mercredi, le couperet est tombé.