OM : Garcia va subir une énorme bronca... et c'est bien normal

Dans : OM, Ligue 1, Serie A.

Le 8 novembre prochain, l’Olympique de Marseille se déplacera à Rome pour y affronter la Lazio dans le cadre de la 4e journée de l’Europa League. Une rencontre qui sera forcément spéciale pour Rudi Garcia, ancien entraîneur… de l’AS Roma. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, l’entraîneur marseillais a forcément été interrogé sur cette rencontre. Et le boss de l’OM est lucide, il s’attend à subir une énorme bronca et un accueil très hostile qu’il se dit prêt à affronter.

« Oui, ce sera un match spécial. Je n'ai jamais perdu un derby contre la Lazio, j'espère que la tradition continuera avec l'OM. Je n’entraînerais jamais la Lazio, il n’y a qu’un seul club à Rome (rires) ! Des sifflets à mon encontre pour Lazio-OM ? C’est tout à fait normal. Tant que tout reste dans le domaine du fair-play et du spectacle, il n’y a pas de problème. Nous sommes ennemis sportivement, mais ce n’est pas non plus une guerre ! » s’est amusé l’entraîneur marseillais, qui a pris l’habitude d’être chaleureusement accueilli à Lille lors des matchs contre Marseille, mais qui s’attend à un accueil bien différent à Rome.