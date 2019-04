OM : Garcia, Thauvin, Rami... René Malleville allume tout le monde

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi après-midi, Marseille a concédé le match nul sur sa pelouse du Stade Vélodrome face à Angers. Une énorme désillusion pour l’équipe de Rudi Garcia, qui menait 2-0 au bout de vingt minutes grâce à un doublé de Mario Balotelli. Incontestablement, l’entraîneur marseillais est le responsable de cette contre-performance selon René Malleville, lequel n’a pas hésité à taper du poing sur la table et a accusé l’ancien manager de la Roma pour ses mauvais choix.

« Adil Rami a tout manqué. Amavi s’est ramassé. Florian Thauvin, celui qu’on adore, mais qu’est-ce qu’il nous fait en ce moment ? Et l’autre Garcia, mais il ne le voit pas que Thauvin n’est pas dans le coup ? Il fallait qu’il change quelque chose. Tout le monde voit que ça ne va pas. Mais il continue avec ses méthodes à la con. Comment les supporters peuvent encore être avec l’équipe ? A espérer ? On a tout le temps la haine. On est fini. Il ne faut plus compter sur le podium, la saison est morte messieurs Eyraud et Garcia. Elle est pire que la saison passée. On n’aura pas l’argent promis avec le podium. McCourt ne va pas encore allonger… Je me fais beaucoup de soucis pour la saison prochaine » a confié sur Le Phocéen le supporter emblématique de l’OM, qui dresse un constat effectivement très inquiétant de la situation à Marseille.