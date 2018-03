OM : Garcia rêve d'en finir avec ces arbitres catastrophiques

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

L’OM a su sortir un nouveau match très solide en Coupe d’Europe ce jeudi pour s’imposer 3-1 face à Bilbao et faire un pas vers la qualification en quarts de finale.

Une rencontre où les Marseillais ont su faire preuve de justesse pour mettre à mal leurs adversaires. Mais au final, ils peuvent avoir doublement des regrets. Tout d’abord car le score aurait pu être beaucoup plus lourd avec les grosses occasions en fin de rencontre. Et ensuite car le club basque a marqué sur l’un de ses rares temps forts, sur un pénalty très contesté et contestable. Le fait que l’arbitre ait donné corner à juste titre avant de se raviser sur les conseils d’un arbitre de surface pas forcément bien placé, pose question pour Rudi Garcia, qui rêve de mettre fin à ce fameux 5e arbitre qui n'a jamais fait l'unanimité.

« On voulait reproduire ce qu’on a fait contre Braga (3-0 à l’aller). Mais la grande différence, c’est que ce n’était pas les mêmes arbitres. Comme je l’ai toujours dit, cela ne sert à rien de mettre un cinquième arbitre si c’est pour faire encore plus d’erreurs, car le penalty de Bilbao était inexistant. Vivement la vidéo, c’est simplement ce qu’on peut dire… », a souligné l’entraineur de l’OM, très remonté. En effet, après cette excellente prestation, son équipe n’est pas encore à l’abri avant le retour à San Mames, surtout si les Olympiens se montrent moins inspirés, comme cela avait été le cas à Braga lors du tour précédent.