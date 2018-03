OM : Garcia ne fait pas le malin face à Monaco

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Avant le déplacement de son Olympique de Marseille à Toulouse, Rudi Garcia s'est confié sur la course à la deuxième place en Ligue 1 contre l'AS Monaco.

Ce dimanche soir, le club phocéen n'a déjà plus le droit à l'erreur contre le TFC. Relégué provisoirement à sept points de l'ASM, après la victoire monégasque à Strasbourg vendredi (3-1), l'OM doit absolument faire le plein avant la trêve internationale contre Toulouse, mais aussi et surtout face à l'OL le week-end prochain. Cette nécessité de résultats, Rudi Garcia la connaît parfaitement, vu qu'il estime que Monaco a déjà un sérieux coup d'avance pour finir à la deuxième place finale, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

« Comment rattraper Monaco ? C'est Monaco qui a la main déjà, donc il va falloir que Monaco perde des points en route. Les Monégasques se déplacent beaucoup plus que ce qu'ils vont recevoir d'ici à la fin du championnat. S'ils perdent des points, il faudra qu'on soit là ! Et pour être là, il faut gagner les matchs. Monaco a une force offensive impressionnante. Ils ont beaucoup vendu l'été dernier, mais ils ont aussi beaucoup acheté. Des joueurs chers, et donc de bons joueurs. Ils restent performants en attaque. Cette équipe reste redoutable. Ce sera donc difficile d'aller la chercher, mais en football, tout est possible... », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur marseillais, qui sait très bien que la dynamique actuelle parle en faveur de Monaco, car sans être flamboyante, l'équipe de Jardim est invaincue en championnat depuis novembre 2017, alors que l'OM cale un peu ces derniers temps.