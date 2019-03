OM : Garcia n'a jamais été menacé pour une raison très simple

Dans : OM, Ligue 1.

Au coeur d'une grosse crise au début de l’année, Rudi Garcia a réussi à redresser la barre à l’Olympique de Marseille.

Avec cinq victoires et un match nul lors des six derniers matchs de Ligue 1, le coach olympien a remonté son équipe à la 4e place du classement. Ce n’était pas gagné, mais l’ancien entraîneur de l’AS Roma a retourné la situation. Et pour cause, il a pu compter sur un soutien sans failles de ses joueurs, raison pour laquelle il n’a finalement jamais été menacé par sa direction selon David Mazzoncini, ancien partenaire de Rudi Garcia à Martigues.

« Rudi ne lâche rien. À la Roma aussi, il a dû faire face à pas mal de situations compliquées. Il est sûr de lui, il dégage beaucoup d'ondes positives et entraîne tout le monde dans son sillage. C'est sa grande qualité. Après, il sait très bien que le football, ce n'est pas toujours rose, qu'il y a des obstacles, mais il est tout le temps prêt à les affronter, avec ses convictions, pour aller au bout. Il est assez intelligent pour adapter son fonctionnement et revoir sa tactique, comme il l'a fait. Aujourd’hui, on voit bien que personne ne l’a lâché et que tout le monde est derrière lui » a lâché dans La Provence l’ancien coéquipier de Rudi Garcia, qui apprécie à sa juste valeur le travail du coach marseillais dans la cité phocéenne.