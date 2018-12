OM : Garcia leur a laissé une chance, deux joueurs seront virés au mercato !

Dans : OM, Mercato.

Après l’humiliation à Francfort (4-0) jeudi en Europa League, Rudi Garcia a annoncé une décision lourde de conséquences.

Déçu de la prestation de ses joueurs en manque de temps de jeu, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait les écarter. « Certains avaient l'occasion de se montrer, ils ne l'ont pas fait, a regretté le technicien. Il y aura moins de matchs sans la coupe d'Europe, on jouera les trois compétitions qu'il nous reste à fond avec les meilleurs joueurs le plus souvent sur le terrain. » Le premier message est clair, certains éléments comme Jordan Amavi ou Nemanja Radonjic ont prolongé leur abonnement au banc des remplaçants.

En revanche, le deuxième est plus subtil et s’adresse à des joueurs probablement poussés vers la sortie cet hiver. Le quotidien La Provence cite évidemment le nom de Kostas Mitroglou à qui l’OM tente de trouver une porte de sortie. Preuve que l’attaquant grec a définitivement épuisé son crédit. Autre indésirable, le défenseur Tomas Hubocan ne sera pas non plus retenu. Peut-être l’occasion pour l’OM de faire de la place pour d’éventuelles recrues hivernales.