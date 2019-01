OM : « Garcia le jockey, Eyraud, le poney et Zubi l’écuyer », un agent balance !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les jours passent et l'Olympique de Marseille n'a pour l'instant pas bougé un orteil lors de ce mercato hivernal, ce qui a le don d'agacer les supporters phocéens. Car dans le même temps, l'OM s'écroule en Ligue 1, ayant déjà quitté l'Europe et les coupes nationales par la petite porte. Alors forcément le ton monte et le duo composé de Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia commence à prendre cher que ce soit sur les réseaux sociaux, en ville via des affiches ou dans les stades avec des banderoles musclées. Le dossier Mario Balotelli focalise les errements de l'OM sur ce marché des transferts, le patron du club phocéen semblant avoir fait de l'attaquant italien de Nice son fantasme absolu au point de délaisser le reste.

Dans La Provence, évoquant ce calme absolu au mercato, les critiques tombent sur la manière dont l'Olympique de Marseille gère ce dossier incroyablement important.« Plus les jours passent, plus JHE perd de la crédibilité dans ce domaine. Sa cote n’était déjà pas franchement élevée dans le milieu des agents, où tout le monde sait que Rudi Garcia a toujours le dernier mot à l’OM. Un représentant de joueurs résume, à sa façon: "Garcia, c’est le jockey. Eyraud, le poney, et Zubizarreta l’écuyer, le gentilhomme." La formule ne plaira évidemment pas aux intéressés », témoigne le quotidien régional, qui explique que par exemple si l'OM cherche un latéral gauche, et que plusieurs profils lui ont été proposés, le staff marseillais ne semble pas trop vraiment savoir ce qu'il veut.