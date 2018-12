OM : Garcia et son effectif, c’est du niveau Ligue des Champions

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a-t-il les moyens de ses ambitions ? A l’approche de la mi-saison, beaucoup en doutent sérieusement.

Même si la situation n’est pas dramatique en championnat, le club phocéen ne montre pas le visage d’un prétendant aux premières places. Plusieurs cadres déçoivent cette saison, tandis que les remplaçants sont loin du niveau attendu. Mais de son côté, Mamadou Niang estime l’effectif de Rudi Garcia suffisant pour permettre à l’OM de retrouver un podium qui le fuit depuis la saison 2012-2013.

« Je n’arrive pas à l’expliquer, car ils ont toutes les cartes en main pour terminer sur le podium. Ils ont un super entraîneur qui s’appelle Rudi Garcia, a encensé l’ancien buteur de l’OM pour Football Club de Marseille. En ce moment il est critiqué, mais il ne faut pas oublier ce qu’il a fait pour le club par le passé. Je trouve que c’est un grand tacticien, un très grand entraîneur. Ils ont des bons joueurs comme Thauvin qui marque énormément, Dimitri Payet, Gustavo… Il y a également des bons anciens comme Rami et Mandanda et des bons jeunes comme les petits Kamara et Lopez. »

Niang ne comprend pas

« Il y a un bon mélange, mais le foot ça marche sur des petits détails. Ils ont loupé le coche sur des matchs importants comme le week-end dernier à Nantes alors que les autres équipes de tête avaient perdu des points, a expliqué l’entraîneur de l’Athlético Marseille. Mais je ne travaille pas au quotidien avec eux donc c’est assez difficile à expliquer. Je souhaite juste qu’ils arrivent à regagner au plus vite et qu’ils retrouvent la place que l’OM mérite d’avoir. » Cela passera sûrement par quelques ajustements au mercato hivernal.