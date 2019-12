OM : Garcia encore martyrisé à Marseille, c'est tout en douceur

Dans : OM.

Passé de Marseille à Lyon, Rudi Garcia n’est pas pleuré sur le Vieux Port. Si le technicien français ne fait pas d’étincelles à l’OL, c’est en revanche l’OM qui a la banane ces dernières semaines.

Le travail, l’attitude, la communication et les choix d’André Villas-Boas font l’unanimité dans la cité provençale, où les résultats sont également au rendez-vous avec une deuxième place inattendue. Et pour les joueurs de l'OM qui ont vécu les deux entraineurs, le constat est lapidaire. C’est le cas de Duje Caleta-Car, qui a eu beaucoup de mal à s’imposer sous Garcia la saison passée, et semble désormais plus à l’aise, même si le Croate ne fait pas encore d’étincelles. Néanmoins, le vice-champion du monde n’a pas mâché ses mots quand il s’agissait de faire les louanges d’AVB, et à contrario pour Garcia tout en sous-entendu.



« On est tous très heureux d’aller à l’entraînement où il règne une atmosphère de joie, de bonne humeur. Il n’y a vraiment aucune tension, on se sent tous détendus. Peu importe notre composition, ce qui marche pour nous, c’est que notre entraîneur croit en nous. C’est très important pour la défense mais aussi pour toute l’équipe. C’est le grand plus de cette année. Je n’ai pas grand-chose à dire sur les défenseurs individuellement parce que je crois que cette année, nous défendons tous en tant qu’équipe », a livré Duje Caleta-Car en conférence de presse, histoire de souligner indirectement tout ce qui manquait la saison passée.