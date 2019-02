OM : Garcia démission ? Il jure que cela n'arrivera jamais

Dans : OM, Ligue 1.

Au cœur de la tempête il n’y a pas si longtemps que cela alors que les défaites s’accumulaient pour l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia est doucement en train de sortir la tête de l’eau. Fort de trois succès consécutifs obtenus face à Bordeaux, Dijon et Amiens, le coach marseillais n’est vraisemblablement plus menacé. Interrogé au sujet de son avenir par Téléfoot, l’ancien manager de l’AS Roma a par ailleurs confié qu’il n’avait jamais songé à démissionner, malgré le fait que sa cote ait baissé dangereusement auprès des supporters de l’Olympique de Marseille début 2019.

« Si j’ai songé à démissionner ? Je crois que c’est mal me connaître. J’ai fait mon travail, peu importe ce qu’il se dit ou ce qu’il se fait autour. Aujourd’hui, on est à l’époque du clic, c’est à celui qui réussira à en faire le plus donc c’est mieux de parler des choses polémiques plutôt que des belles histoires. Mais je connais les règles du jeu donc ce n’est pas un problème. Je veux travailler avec mon groupe et mon staff. Et c’est ce que je fais » a confié l’entraîneur marseillais sur l’antenne de TF1. Avec son changement tactique et le passage en 4-4-2, Rudi Garcia a redonné un nouvel élan à Marseille. Suffisant pour arracher le podium ? C’est moins sûr.