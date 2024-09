OM ‍: Frank McCourt applaudit Pablo Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato est terminé, et Pablo Longoria fait même des extras en se séparant d'Azzedine Ounahi et Jordan Veretout. Le président de l'OM fait le bonheur du propriétaire Frank McCourt.

Les informations capitales en terme d’effectif se multiplient ces derniers jours à l’Olympique de Marseille, alors que le mercato a fermé ses portes. Mais Pablo Longoria a réussi à se défaire de deux joueurs aux salaires encombrants, et ce n’est pas un mince exploit car ces joueurs avaient déjà refusé de partir. Il s’agit d’Azzedine Ounahi qui a rejoint le Panathinaïkos dans la nuit de mardi à mercredi, et de Jordan Veretout qui a signé pour l’autre Olympique, celui de Lyon. Des joueurs inutilisés par Roberto De Zerbi, et qui touchaient des gros salaires. Même si ces opérations tardives ont fini par avoir lieu, cela n’a pas permis de recruter un dernier joueur dans les temps impartis du mercato.

Un loft assumé financièrement par McCourt

Mais cela reste une très bonne nouvelle pour diminuer la masse salariale sans affaiblir l’équipe, car le Marocain comme le Français n’étaient pas des joueurs importants aux yeux de l’OM pour cette saison. De quoi redonner un peu le sourire à Frank McCourt, qui a de nouveau laissé carte blanche à son président sur ce mercato estival, et voit tout de même son équipe se renforcer copieusement malgré l’absence de Coupe d’Europe. Seul un joueur n’a pas trouvé preneur, il s’agit de Chancel Mbemba. Il sera difficile de caser le Congolais quelque part, tant ce dernier est en froid avec sa direction.

Une situation visiblement comprise par Frank McCourt, qui s’il a bien laissé Pablo Longoria gérer cette période estivale, en accepte aussi les conséquences. Car même si le président de l’OM n’a pas vraiment réussi à faire baisser la masse salariale de manière vertigineuse, le propriétaire américain l’a assuré, selon La Provence, qu’il couvrait ses arrières en terme de gestion financière. Un message qui s’adressait notamment aux « lofteurs » qui n’avaient pas encore tous trouvé preneurs ces derniers jours, et qui pouvaient plomber la saison de l’OM sur le plan économique. Même si McCourt espère éviter d’avoir un joueur payé pour rien, il a tenu à faire savoir à Pablo Longoria que ce n’était pas à même de remettre en cause sa gestion du mercato. Un nouvel appui rassurant de la part du « boss » de l’OM, qui continue de mettre la main à la poche sans broncher pour aider le club phocéen à conserver ses ambitions.