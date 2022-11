OM : Flamengo fait un effort, Longoria touche au but

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Poussé dehors par Pablo Longoria et Igor Tudor du côté de l’Olympique de Marseille, Gerson se rapproche doucement mais sûrement d’un retour à Flamengo.

Auteur d’une très bonne saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson n’a été que l’ombre de lui-même lors de la première partie de l’exercice 2022-2023. Il faut dire que l'international brésilien n’a jamais réussi à gagner la confiance d’Igor Tudor, son nouveau coach à l'OM. Avec seulement 542 minutes de temps de jeu en 13 matchs toutes compétitions confondues, que ce soit en Ligue des Champions et en L1, le joueur de 25 ans n’a pas rempli ses objectifs. Privé de Coupe du Monde, Gerson envisage donc de faire ses valises dès le mercato de janvier, histoire de retrouver le plaisir de jouer dans un autre club. Et selon toute vraisemblance, c’est du côté de Flamengo que le milieu offensif devrait poursuivre sa carrière.

Accord trouvé entre Gerson et Flamengo

#Flamengo se aproximou ainda mais dos valores desejados pelo #Olympique, referente ao volante #Gérson, e mesmo com um bom tempo até a data da abertura da janela de transferências, o rubro-negro e o jogador já querem definir suas situações com os franceses!



Segue o fio, 🧵🧵 pic.twitter.com/Qj9ysjbLmo — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) November 20, 2022

Selon les informations de Julio Miguel Neto, Gerson continue en tout cas de se rapprocher d’un retour au Brésil. « Flamengo s'est encore rapproché des valeurs souhaitées par l’Olympique de Marseille pour Gérson. Le deal pourrait se régler avant la date d'ouverture du mercato. Des négociations ont lieu entre les deux clubs », a expliqué le journaliste auriverde sur Twitter. D’après les médias brésiliens, Gerson et Flamengo ont d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente, le Brésilien ayant accepté une offre de contrat de cinq ans assorti d’un salaire mensuel de 180 000 euros. Désormais, c’est donc à Flamengo et à l’OM de trouver un accord pour un transfert, qui devrait se faire autour des 10 millions d’euros. Tout cela sachant que Flamengo possède encore 20 % des droits économiques du joueur (soit 4 ME) et que Marseille devait encore payer 6 ME au club brésilien pour le deal datant de 2021. Si ce montage convient à Pablo Longoria, Gerson a donc très peu de chances de revoir Marseille et le Vélodrome.