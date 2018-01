OM : Finalement c'était Passi mal...

Dans : OM, Ligue 1.

Plus d'un an après son départ de l'Olympique de Marseille, Franck Passi s'est confié sur son remplacement par Rudi Garcia.

Depuis qu'il a quitté le club phocéen, suite à l'arrivée du nouveau propriétaire Frank McCourt et du président Jacques-Henri Eyraud, l'OM a retrouvé son lustre d'antan. De retour en Coupe d'Europe, étant toujours qualifié pour les 16es de finale de l'Europa League, après sa cinquième place finale l'an dernier, Marseille joue actuellement le podium en Ligue 1. Une situation qui frustre un peu Franck Passi, lui qui a pris les commandes de l'OM durant l'année 2016 alors que le club se trouvait dans une situation financière catastrophique, avant de lâcher le navire quand tout allait mieux.

« C'est vrai que j'aurais aimé faire ce Clasico. Le fait d'avoir eu 2,5 millions d'euros pour recruter... Au départ, on m'a dit qu'il y avait 10,5 millions et que l'on en avait déjà dépensé 8 sur Cabella. Il ne restait plus que 2,5 millions pour le recrutement. Et avec ça, on est arrivé à prendre Gomis, Vainqueur, Thauvin, Sakai, Machach, Khaoui, Leya Iseka, Hubocan, Fanni... Les problèmes d'argent ont fait qu'on a eu 3-4 joueurs au départ, et que les autres sont arrivés en septembre. Et surtout, la plupart des joueurs qu'on avait pris n'avaient pas fait une saison complète. Gomis, je crois que ça faisait six mois qu'il était sur le flanc, Vainqueur, ça faisait huit mois, et Bedimo aussi. Thauvin avait fait une saison en dents de scie. On l'avait récupéré à Noël, mais il n'avait pas joué de six mois. Pelé, ça faisait deux ans qu'il n'avait pas joué régulièrement. Toute cette équipe, que j'avais monté, je savais qu'elle ne serait prête que fin octobre-début novembre. C'est là, au moment où on fait deux victoires et un nul, que je suis évincé. Je savais que l'équipe allait fonctionner. On était à deux points de la cinquième place. Donc sportivement, oui, il y a eu une frustration. C'était le moment où j'allais pouvoir me régaler. J'allais avoir une équipe qui allait fonctionner. Mais après, à partir du moment où les nouveaux dirigeants étaient arrivés, je savais que du jour au lendemain, je pouvais partir. Je savais que j'allais partir... », a lâché, sur le site FootMarseille, Passi, qui estime donc avoir fait plus de miracles que Rudi Garcia lors de son passage à l'OM, même si c'est l'actuel entraîneur marseillais qui récolte les fruits ces dernières semaines.