OM-FCN : Kita lâche un énorme indice sur l'avenir de Dubois

Depuis quelques heures, un accord est évoqué entre Léo Dubois et l’Olympique de Marseille. En fin de contrat dans six mois, le capitaine du FC Nantes va-t-il vraiment quitter la bande de Claudio Ranieri ? Dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, Waldemar Kita a confirmé cette hypothèse, indiquant qu’aucun accord n’avait été trouvé pour une prolongation de contrat du latéral droit français.

« On nous a fait savoir qu’il ne re-signerait pas. On nous a bien menés en bateau. C’est dommage, il a été formé ici, ça n’a pas toujours été facile pour lui, on l’a soutenu, ça se retourne contre nous. Je lui souhaite bonne chance. J’aurais cru à une solution plus intelligente, mais c’est la vie. Je souhaiterais qu’il change d’avis » a lancé le président nantais au quotidien national, résigné et dégoûté de la situation. Dans cette affaire, c’est donc l’OM qui devrait faire la bonne affaire…