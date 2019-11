OM : Fantastique mais épuisant, ici c’est Marseille

Dans : OM.

Durant un peu plus d’un an (1992-1993), le roc français Marcel Desailly a défendu les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Une aventure que le champion du monde 1998 ne risque d’oublier. Et pour cause, sur l’antenne de beIN SPORTS, l’ancien défenseur du Milan AC a indiqué que la seule année qu’il avait passée à Marseille l’avait totalement épuisé. Néanmoins, il ne regrette pas un instant son aventure marseillaise, alors qu’il avait notamment eu le choix entre le club phocéen et l’AS Monaco.

« Il y a eu plein de péripéties, plein d'histoires, c'était une année énorme. On me pose souvent la question : "Marseille, comment c'était ?" C'était épuisant. C'était fantastique, mais épuisant. J'ai fait une année et trois mois. Je pars au Milan en novembre de la saison d'après, mais j'avais l'impression d'avoir passé six ans à l'Olympique de Marseille sur l'énergie, sur la pression, sur la vie au quotidien, c'est fantastique. Je suis content de l'avoir vécu, car j'aurais pu passer à côté... J'avais eu le choix entre l'OM et Monaco. J'ai dit non à Monaco contre l'avis de ma famille. J'ai dit : "Moi je vais à Marseille. Je connais les risques, mais je prends le risque" » a indiqué l’ancien défenseur de l’OM et de l’Equipe de France, dont le témoignage, peu surprenant, rejoint ceux de nombreux anciens joueurs du club phocéen, où la passion n’est pas simple à gérer psychologiquement.