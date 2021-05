OM : Fan de Neymar et Mbappé, Luis Henrique assume !

Dans : OM.

Questionné sur ses idoles de jeunesse, Luis Henrique a cité Neymar et Mbappé. Des propos qui risquent d'agacer plus d'un supporter de l'OM.

Après une saison intéressante sous les couleurs de Botafogo, Luis Henrique rejoignait l'OM en septembre dernier contre environ 10ME. Comme pour la plupart des joueurs brésiliens qui quittent leur pays très jeunes, les premiers mois en France ont été compliqués. Très peu utilisé par André Villas-Boas ou Nasser Larguet, Luis Henrique bénéficie de plus de temps de jeu depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, même s'il doit parfois évoluer dans un poste différent du sien. Cette saison, il a pris part à 17 matchs de Ligue 1, étant titulaire lors de cinq d'entre eux. Le joueur marseillais s'est confié pour RTL Foot. Son adaptation en France, la ville de Marseille, le poste de latéral qu'il a découvert sous Sampaoli... Le joueur de 19 ans a évoqué de nombreux sujets. Mais au-delà des réponses classiques, Luis Henrique a fait d'étonnantes révélations sur l'identité de ses idoles de jeunesses. Une déclaration qui risque d'en agacer plus d'un du côté de la Canebiere.

Luis Henrique fan de Neymar et Mbappé

Et au vue de la réponse de Luis Henrique, on peut penser qu'il n'a visiblement pas encore saisi l'importance de la rivalité PSG / OM. « Celui que j’ai suivi en grandissant c’est Neymar. C’est le grand joueur qui m’a accompagné. Quand j’étais ado j’avais la même coupe de cheveux mohican. Je regarde aussi pas mal de vidéos de Mbappé » a avoué le Brésilien. Des propos qui vont sans doute titiller les fans marseillais les plus fervents. En mars dernier, son agent le comparait d'ailleurs à Kylian Mbappé, en plus physique. Alors que le joueur de l'OM n'a toujours pas marqué le moindre but depuis son arrivé en France, pas sûr que la comparaison soit très juste...