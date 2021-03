OM : Luis Henrique, c’est Mbappé avec un truc en plus !

Dans : OM.

Peu utilisé par André Villas-Boas et Nasser Larguet, Luis Henrique a retrouvé des couleurs sous la houlette de Jorge Sampaoli à l’OM.

Remplaçant à l’occasion des trois premiers matchs de l’entraîneur argentin, Luis Henrique a cependant réussi à être décisif en sortant du banc. Face à Rennes, l’ex-ailier de Botafogo a offert la passe décisive de la victoire dans le temps additionnel à Michaël Cuisance avant de faire encore mieux trois jours plus tard en délivrant deux passes décisives contre Brest. De toute évidence, Luis Henrique monte doucement mais surement en puissance, même si Jorge Sampaoli estime qu’il doit encore progresser dans son jeu sans ballon afin de prétendre à une place de titulaire. Dans les colonnes de France Football, l’agent de l’ailier gauche de l’OM a évoqué son adaptation, son recrutement par Pablo Longoria et le conflit au sein duquel il s’est retrouvé entre l’Espagnol et André Villas-Boas l’été dernier.

« Pablo a été conquis par le profil de Luis Henrique. On a fait connaissance et il m’a dit : “Un jour, je viendrai le chercher.’’ (…) Pour moi, c’était un problème politique. Luis a été la victime collatérale d’une mésentente à la tête du club. (…) Luis n’a jamais râlé ou demandé des explications. Il en a profité pour bosser et savait que son tour allait venir » explique Cristiano Manica au magazine, avant de poursuivre avec une comparaison très osée avec un certain… Kylian Mbappé (PSG). « Franchement, ils se ressemblent avec Kylian Mbappé. Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. C’est une perle rare. Vous n’avez vu que 40 % de Luis ». Une bonne nouvelle pour les supporters de l’OM, qui espèrent découvrir un Luis Henrique en pleine possession de ses moyens dans les mois à venir. Assurément, le Brésilien représente l’avenir de l’OM, dans un effectif où de nombreux joueurs sont prêtés ou en fin de contrat.