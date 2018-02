OM : Faire disjoncter Neymar, c'est le conseil signé Courbis

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Neymar se souviendra longtemps de son premier classico sous le maillot du Paris SG, la star brésilienne ayant été expulsé au Vélodrome. Il sera donc revanchard ce dimanche pour les retrouvailles entre le PSG et l'OM cette fois au Parc des Princes. Interrogé sur cette affiche majeure de notre Ligue 1, Rolland Courbis estime que même si le Paris Saint-Germain sera encore et toujours le favori, l'Olympique de Marseille a les moyens de faire douter le club de la capitale, et pourquoi pas en appuyant là où cela avait fait mal lors du match aller.

Sur SFR Sport, l'ancien coach de l'OM a livré le fond de sa pensée. « Au PSG, il y a des points forts, des points très forts, des points moyens et, je suis désolé, des points faibles. Donc l'une des stratégies, c'est d'essayer d'exploiter ces points faibles. C'est logique de perdre contre Paris, on n'est pas favori, quand on les rencontre. Mais perdre avec des regrets et se dire à la fin du match, finalement, il y a la possibilité de passer sur les côtés, les arrières latéraux sont moyens, le gardien n'a pas l'air trop en confiance, que ce soit Trapp ou Aréola. Il y a peut-être la possibilité de faire péter un boulon à Neymar... Ça fait partie du jeu. Et après, ne pas avoir de regret. Perdre contre le PSG, OK, mais au moins qu'on ait la satisfaction de leur poser quelques problèmes », a confié Rolland Courbis, confiant sur la possibilité de l'OM de faire déjouer le PSG.