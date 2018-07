OM : Faire craquer Nice pour Balotelli, Eyraud a une solution surprenante

Dans : OM, OGCN, ASSE, Mercato, Ligue 1.

Agacé par les très difficiles négociations avec l’OGC Nice et Mino Raiola au sujet du transfert de Mario Balotelli, Jacques-Henri Eyraud commence à perdre pied.

Présent à Moscou pour la finale de la Coupe du monde, le président de l’OM y a croisé son homologue niçois Jean-Pierre Rivère, avec qui les relations sont de plus en plus houleuses. Il n’y a toujours eu aucune offre ferme d’effectuée par le club phocéen pour récupérer l’attaquant italien, avec qui l’accord total au sujet de la durée de son futur contrat n’a pas non plus été trouvé. Mais selon L’Equipe, c’est l’effort financier à hauteur de 10 ME qui pose toujours problème, puisque l’OM ne veut pas payer aussi cher un joueur qui n’a pas l’intention de rester longtemps à Marseille, et rêve même d’un contrat d’un an, avec une autre année en option.

Autant dire que, si l’optimisme règne toujours, la solution n’est pas encore trouvée. Et pour convaincre Nice de lâcher son buteur italien, Eyraud a tout de même une carte joker. Le président olympien envisage de céder Rémy Cabella. Ce dernier sort d’une belle saison avec Saint-Etienne, n’a pas sa place dans le groupe aux yeux de Rudi Garcia, et est évalué à 12 ME par l’OM. La tentation est grande, surtout que Nice apprécie son profil de meneur de jeu complet et actif. Un arrangement qui pourrait au moins régler un des aspects de ce dossier, même si pour le coup, l’ASSE dirait adieu à son dernier espoir de conserver Rémy Cabella.