OM : Fair-play mais pas idiot, Payet répond à Ranieri !

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

Meilleur joueur de l’OM face au FC Nantes selon les notes du journal L’Equipe, Dimitri Payet était sur tous les fronts au Stade Vélodrome dimanche soir. Mais alors qu’il a réalisé une prestation aboutie, l’international français se retrouve au cœur d’une polémique, née de l’égalisation de l’Olympique de Marseille. En effet, l’ex-meneur de jeu de West Ham a notamment été accusé par Claudio Ranieri de ne pas avoir rendu le ballon aux Nantais sur l’égalisation de l’OM, alors que c’est Ciprian Tatarusanu qui avait (volontairement) envoyé le ballon en touche.

Après la rencontre, le capitaine de l’OM a fait savoir que les simulations à répétition du FC Nantes l’avaient poussé à ne pas rendre le ballon. « Je suis un joueur plutôt fair-play. Mais il ne faut pas trop pousser non plus. Quand je vois le gardien et le défenseur qui s'allongent sans contact, à un moment donné, faut arrêter. Nous, on a joué et puis voilà. On va dire qu'il y a une justice » a lâché le Marseillais, frustré du match nul, avant de faire un point sur le classement. « On est déçu parce qu'on voulait vraiment recoller à Monaco et surtout distancer Lyon ». Ce but de Florian Thauvin dans le temps additionnel aura au moins le mérite de préserver l’invincibilité de l’OM à domicile. Et surtout, de conserver cinq points d’avance sur l’OL…