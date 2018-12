OM : Fair-play financier ou pas, l'OM doit recruter au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Vendredi prochain, Jacques-Henri Eyraud sera en Suisse. En effet, le président de l’Olympique de Marseille a été invité à venir apporter des précisions au gendarme financier du football sur la stratégie du club phocéen à long terme, et notamment sur les prochains investissements. A ce sujet, les supporters marseillais sont unanimes : il va falloir recruter au prochain mercato hivernal, ce qui n’était peut-être pas planifié par la direction. Cela est pourtant devenu indispensable au poste d’avant-centre selon Le Phocéen. Et peu importe les conséquences sur le fair-play financier ou sur le moral de Valère Germain et de Kostas Mitroglou…

« Déclarer ouvertement que l'on cherche un attaquant, c'est s'exposer à ce que les clubs vendeurs fassent grimper les prix. Ce serait bête. Mais par contre, en janvier, il faudra faire quelque chose, recruter quelqu'un devant. C'est impératif, obligatoire. Peu importe les plans comptables, l'avis du fair-play financier ou l'impact que ça aurait sur Germain et Mitroglou. Il y a plus important que la logique financière, il y a la nécessité de rassurer, de montrer que les personnes à la tête de ce projet sont capables de rectifier le tir » explique le site pro-OM dans son édito au lendemain du match nul sans saveur des partenaires de Dimitri Payet contre Reims. L’état-major du club marseillais est donc prévenu. Si le mercato est calme, la grogne va monter.