OM : Eyraud-Zubizarreta, une direction trop faible pour la C1 ?

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ambitionne clairement de terminer sur le podium et se qualifier ainsi pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Dès son arrivée en Provence cet été, André Villas-Boas révélait que son objectif était de finir dans les trois premiers de Ligue 1. Sur le coup, le Portugais a été critiqué, son objectif paraissant bien ambitieux. Mais depuis, Marseille s’est solidement installé à la deuxième place du classement, ce qui rend cet objectif clairement atteignable. C’est également ce que pense Ludovic Obraniak, lequel a néanmoins quelques doutes sur la direction olympienne, composée de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta, comme il l’a expliqué sur RMC.

« Je me projette. Je me dis qu’il y a un super entraîneur, mais qu’il y a une direction qui pose question. Je me dis que si avec cette équipe tu arrives à accrocher la place qualificative pour la Ligue des Champions, qui apparaît plausible maintenant, alors qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce que ce club, avec cette direction-là, a les reins solides pour pouvoir améliorer cette équipe, si elle devait nous représenter l’an prochain sur la scène européenne. On a tellement été ridicules sur la scène internationale, j’ai envie de m’enthousiasmer, comme je peux m’enthousiasmer pour Paris, pour d’autres. J’ai envie de voir un OM fort, et je ne sais pas si la direction a les moyens de construire une équipe pour ne pas être ridicule » a confié le consultant, pas totalement convaincu par l’état-major de l’OM et par leur capacité à créer une équipe compétitive au mercato en cas de qualification en C1…