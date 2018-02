OM : Eyraud n'attend qu'une chose pour se déchaîner au mercato

Dans : OM, Mercato.

Alors que l’on s’attendait à voir des recrues débarquer, l’Olympique de Marseille est resté muet pendant le mercato hivernal.

Visiblement, le club phocéen préfère attendre l’été prochain pour investir. D’autant que la perspective de disputer la Ligue des Champions pourrait lui faciliter la tâche. On le sait, les joueurs sont toujours plus attentifs aux offres des formations qualifiées pour cette prestigieuse compétition. Sans oublier que la C1 garantit une recette confortable qui offrirait une belle marge de manœuvre au président Jacques-Henri Eyraud.

« A quel niveau d’investissement s’attendre pour le mercato estival ? Dans quelle mesure sera-t-il conditionné à une qualification ou non en Ligue des Champions ? Jusqu’à présent, nous avons fait ce que nous avions annoncé. On va continuer, a annoncé le dirigeant lors d’un chat sur Viber. Évidemment, atteindre la Ligue des Champions plut tôt que prévu aurait des conséquences positives. Mais nous ne voulons pas faire n’importe quoi dans un marché devenu fou. C’est un projet bâti sur et pour le long terme. » Rappelons que l’OM est surveillé par l’UEFA et son fair-play financier, d’où l’importance de cette qualification européenne pour l'actuel 3e de Ligue 1.