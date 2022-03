OM : Eyraud contre Longoria, quel KO !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En février 2021, Frank McCourt surprenait tout le monde en nommant Pablo Longoria à la présidence de l’OM à la place de Jacques-Henri Eyraud.

Les doutes étaient nombreux et légitimes au sujet de Pablo Longoria, nommé président de l’Olympique de Marseille à seulement 34 ans et alors qu’il n’avait jamais occupé de telles responsabilités dans le football. Un an plus tard, l’ancien directeur sportif du FC Valence a envoyé tous les doutes aux oubliettes. Et pour cause, la gestion financière et sportive de Pablo Longoria donne satisfaction, ce qui détonne avec Jacques-Henri Eyraud, détesté des supporters de l’OM à la fin de son mandat. Au micro du Phocéen, le consultant Didier Roustan a justement évoqué la comparaison entre Pablo Longoria et son prédécesseur et pour le journaliste de La Chaîne L’Equipe, il n’y évidemment pas photo entre les deux hommes. Didier Roustan estime par ailleurs que la force de Pablo Longoria réside dans la fidélité et la confiance qu’il partage avec son entraîneur Jorge Sampaoli.

La gestion de Longoria à l'OM fait l'unanimité

Cette saison l’Olympique de Marseille a fait découvrir la sélection nationale à 5 joueurs :



- Gerson 🇧🇷

- Pape Gueye 🇸🇳

- Bamba Dieng 🇸🇳

- Matteo Guendouzi 🇫🇷

- William Saliba 🇫🇷



Un argument non négligeable pour Pablo Longoria lors des négociations avec des joueurs. pic.twitter.com/xjuyso6n4x — Glophar (@Glophar) March 26, 2022

« Longoria, c'est quand même le jour et la nuit par rapport à Eyraud. Il est passionné et a réussi à construire un effectif très intéressant malgré les gros problèmes financiers du club. Il est parvenu à offrir de bons joueurs à Sampaoli grâce à sa connaissance des réseaux, et c'est la clé de la réussite, même si encore une fois, on ne sait pas à quelle place ils termineront cette saison. Il faut remonter à Pape Diouf pour trouver un président qui maîtrise autant les codes du football de haut niveau. Chacun apporte ses compétences, et je pense que Sampaoli et Longoria ont remis l'OM à sa place cette saison » a analysé Didier Roustan avant de s’attarder davantage sur Jorge Sampaoli. « C'est l'un des rares entraîneurs qui ne se cachent pas, qui dit les choses, et c'est une forme de courage. Il apporte quelque chose dans le débat et assume ses choix. On a besoin de ce genre de personnalités en Ligue 1 » a lancé Didier Roustan, dont les analyses seront très massivement partagées à Marseille, où les supporters sont aux anges de pouvoir compter sur le binôme composé de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli.