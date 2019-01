OM : Eyraud accusé de ne pas être à la hauteur pour Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir après le match nul contre Monaco au Stade Vélodrome, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont pris leur courage à deux mains en allant dialoguer avec les supporters en bas des tribunes. Un geste salué par Christophe Dugarry, qui estime néanmoins que c’était aux hommes forts du club, à savoir Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta et bien évidemment Jacques-Henri Eyraud, de dialoguer avec les fans en amont de la rencontre pour calmer la gronde.

« Les joueurs doivent renouer le dialogue avec les supporters, c’est certain. C’est demandé par les fans depuis plusieurs semaines. Les joueurs ont été les voir en bas du virage d’eux-mêmes car personne d’autre ne va leur parler : Garcia ne leur parle pas, Eyraud ne leur parle pas… Les joueurs ont raison de se plaindre car ils ne peuvent pas jouer dans ces conditions toute la saison. Ils ont besoin du soutien des supporters. La discussion avec les fans, ils auraient dû l’avoir dans la semaine, pas après un match c’est certain. Mais cela a été fait comme ça car les joueurs ont pris leur courage à deux mains en allant parler aux supporters très en colère. Mais je trouve que les hommes forts du club ne sont pas à la hauteur » a expliqué le consultant de RMC Sport, pour qui les joueurs ne sont vraiment pas les plus à blâmer dans la situation actuelle du club. Un avis qui devrait trouver un écho chez certains supporters phocéens…