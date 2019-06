OM : Eyraud a recruté un « top joueur » à 12 ME au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté l’été dernier en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade pour 12 ME, Nemanja Radonjic a déçu pour sa première saison à Marseille. Avec zéro passe décisive et zéro but pour un ailier gauche, difficile de le défendre. Et pourtant, Jean-Charles De Bono est intimement persuadé que l’international serbe a quelque chose en plus que les autres, et qu’il va le démontrer à l’avenir. Sur le plateau de FC Marseille, il a même qualifié de top joueur techniquement celui qui pourrait avoir plus de temps de jeu avec André Villas-Boas la saison prochaine.

« 0 but et 0 passe décisive pour Radonjic, c’est très gênant. On lui a beaucoup demandé et le poids de son transfert a été difficile à digérer pour lui. Il n’a pas été du tout efficace c’est certain. Mais je pense qu’il s’est beaucoup emmêlé dans son jeu. S’il avait joué plus simplement, il aurait été plus efficace. Néanmoins, je suis convaincu qu’il a beaucoup de qualités qu’il doit mettre en œuvre. S’il n’en rajoute pas dans ses dribbles, ça peut devenir un bon joueur. Il faut lui montrer la route à ce garçon. Je pense qu’il a déjà quelque chose de supérieur à beaucoup. Techniquement, c’est un top joueur » a confié l’ancien joueur de Marseille, qui croit beaucoup en Nemanja Radonjic. Et qui prend tout le monde à contre-pied au sujet de ce jeune espoir de 23 ans.