OM : Eyraud a fait une « connerie », il fait honte à Marseille

Malgré la qualification obtenue face à Trélissac, l’Olympique de Marseille n’est pas épargné par les critiques à la suite de ce 32e de finale de la Coupe de France.

Néanmoins, ce ne sont pas les joueurs d’André Villas-Boas qui subissent les foudres des observateurs… mais Jacques-Henri Eyraud. Cela faisait longtemps que le président phocéen n’était pas au cœur des polémiques, mais il a visiblement commis une erreur gênante en ne laissant pas sa part de la recette au club amateur de Trélissac. Une boulette qui fait honte aux supporters de l’Olympique de Marseille et notamment au plus légendaire d’entre eux, à savoir René Malleville.

« J’espère que c’est une connerie qui va vite se rattraper cette histoire de recette du match qui n’a pas été laissée à Trélissac. J’espère qu’Eyraud va rattraper tout ça en leur envoyant la recette du match. C’est la tradition et la coutume, je ne vois pas pourquoi on passerait outre cette année. Quand un club pro rencontre un club amateur, il doit lui laisser sa part de recette » a pesté le consultant du Phocéen, pour qui il est important de respecter la tradition en reversant sa part de la recette au club amateur. Une polémique dont Jacques-Henri Eyraud se serait bien passée, et dont le président phocéen se souviendra dans une dizaine de jours car Marseille affrontera de nouveau un club de National 2. En 16es de finale, les partenaires de Steve Mandanda défieront Granville…