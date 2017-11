OM : Evra traité de « singe », Pierre Ménès déclenche une énorme polémique

Dans : OM, Ligue 1.

Comme il l'avait annoncé, Pierre Ménès est revenu dimanche soir sur la fameuse affaire Evra. Et fidèle à ses habitudes, le consultant de Canal+ n'a pas fait dans la langue de bois au moment de parler de cette triste histoire. « Je veux savoir ce que foutaient ces supporters au bord du terrain, je veux savoir comment c’est possible de faire 28 heures de bus pour aller au Portugal insulter des joueurs de ton équipe. Je vais prendre un exemple très personnel, même si je n’admets pas ce qu’a fait Evra, si quelqu’un dans le public me dit : « gros porc, tu rends tes organes et tu crèves », je ne suis pas sûr que je ne vais pas lui mettre ma main dans la gueule. Après, j’aurai probablement eu tort de le faire. Evra a été traité de singe par des supporters, ce n’est pas tolérable non plus. Alors qu’Evra soit viré de l’OM c’est un fait entendu, mais que ces supporters aussi soient bannis de stade, c’est la moindre des choses aussi », a lancé le consultant de Canal+.

Au sein de cette longue tirade de Pierre Ménès, c'est évidemment la partie sur l'insulte raciste proféré à Patrice Evra qui fait polémique. Car du côté de l'OM tout le monde rejette cette version des faits. « Joueurs, membres sécurité, supporters réinterrogés ce soir: personne n'a entendu le moindre cri de singe / mot singe à l'encontre d'Evra », a rétorqué, via Twitter, Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe à Marseille, démentant fermement la version de Pierre Ménès. Comme tout bon sujet polémique en 2017, tout cela a continué sous la forme d'un hashtag #MenesMenteur...