OM : Evra est une légende, un Marseillais l'affirme

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que son nom n’était plus cité depuis plusieurs semaines, Patrice Evra a fait son grand retour dans l’actualité lundi. Et pour cause, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a mis un terme à sa carrière professionnelle, annonçant qu’il souhaitait désormais se consacrer à une nouvelle carrière d’entraîneur. Pour beaucoup de consultants et de supporters, Patrice Evra n’a pas vraiment fait honneur aux maillots de l’Equipe de France et de Marseille.

Mais l’attaquant phocéen Florian Thauvin n’est pas du tout de cet avis, lui qui a rendu un bel hommage à « Tonton Pat » sur son compte Instagram. « Tonton Pat, félicitation pour ta magnifique carrière. Tu es un exemple pour beaucoup d’entre nous. J’ai été fier de te connaître et je te remercie pour tous les précieux conseils que tu m’as donnés. Prends soin de toi et je te souhaite le meilleur pour la suite » a indiqué l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui garde vraisemblablement un excellent souvenir du passage de Patrice Evra en Provence. Ce n’est pas le cas de tout le monde…