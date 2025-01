OM et mercato, l'Arabie Saoudite s'en mêle

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Tout proche de valider le recrutement de Luiz Felipe, l’Olympique de Marseille va pouvoir dire un grand merci au club d’Al-Ittihad, qui a libéré son défenseur central tout en l'empêchant de retourner au Betis Séville.

En début de semaine, le club phocéen va recevoir son premier cadeau de l’année 2025 avec le recrutement d’un renfort durant ce mercato hivernal. À la recherche d’un joueur défensif pour élargir ses choix en charnière centrale, Roberto De Zerbi s’apprête effectivement à accueillir Luiz Felipe. Attendu à Marseille dès lundi pour passer sa visite médicale et parapher un contrat d’un an et demi, le défenseur central débarque libre en provenance d’Al-Ittihad. Un club saoudien que Pablo Longoria ne manquera pas de remercier. Déjà parce qu’il a lâché son joueur de 27 ans, recruté pour 22 millions d’euros en 2023, de manière gratuite. Mais aussi et surtout parce que la formation d’Arabie Saoudite l’a empêché de signer à nouveau au Betis Séville.

Al-Ittihad bloque le Betis Séville pour Luiz Felipe

👉Luiz Felipe firma con el Olympique de Marsella hasta 2026, cuando expira la cláusula anti-Betis vía @Matglez https://t.co/UyZWUMHtVa — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) January 5, 2025

D’après les informations de ABC, Al-Ittihad a effectivement inclus une clause dans son licenciement pour signifier au club espagnol qu’il lui serait impossible de signer Luiz Felipe au moins jusqu'en 2026. Une clause étonnante qui montre que les dirigeants d’Al-Ittihad n’ont pas digéré la somme donnée à Séville pour le transfert d’un futur indésirable, laissé de côté cette saison. Mais en tout cas, cette clause va faire le bonheur de Marseille, qui va recruter un nouveau défenseur central de qualité pour la deuxième partie de saison. Alors que Lilian Brassier ne fait pas l'affaire, l’ancien Brestois étant déjà annoncé sur le départ en direction de Rennes, De Zerbi avait besoin d’un autre central pour remplir les cases de son nouveau système en 3-4-3. Avec Luiz Felipe, un joueur qui a montré de belles choses à la Lazio Rome puis au Betis Séville, l’OM débute en tout cas parfaitement son mercato hivernal.