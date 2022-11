OM : Eric Bailly ne doit plus jouer, il y a un piège

Dans : OM.

L'OM n'a pas été avare lors du dernier mercato estival. C'était surtout le cas en défense avec les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré ou encore Eric Bailly. Mais, ce ne sont pas des réussites à commencer par le joueur prêté par Manchester United, trop souvent blessé.

Après un début de saison tonitruant, l'OM traverse une sérieuse crise de résultats. Il faut trouver la clé à ces problèmes pour retrouver du poil de la bête. Les observateurs pointent certains manques en attaque mais aussi en défense. Malgré un recrutement solide avec les venues de Samuel Gigot, Isaak Touré, Eric Bailly, Jonathan Clauss ou encore Nuno Tavares, la défense marseillaise a failli dans des moments clés. C'était particulièrement le cas en Ligue des champions avec huit buts encaissés en six rencontres. Et, ces réalisations semblaient trop souvent évitables.

Bailly est bon mais il est bouilli

L'axe central ne donne pas satisfaction, faisant regretter William Saliba reparti à Arsenal cet été. Leonardo Balerdi est très souvent la cible des critiques, étant auteur d'erreurs grossières et d'approximations de mauvais goût. Mais, selon le journaliste Benjamin Courmes, il n'est pas le seul à blâmer. Gigot n'a pas un niveau adéquat tandis qu'Eric Bailly est à la peine physiquement. Le journaliste insiste bien sur le cas de l'Ivoirien, encore sorti sur blessure face à Tottenham et qui a une clause permettant une signature définitive s'il joue un certain nombre de matchs avec l'Olympique de Marseille. Ce fut une fausse bonne idée de le recruter et l'OM va devoir réparer son erreur au prochain mercato.

🔹Recruté pour être le patron de la défense marseillaise, Eric Bailly 🇨🇮 aura passé que 514 minutes sur le terrain depuis le début de saison ! 😳 (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/12aiCpPsrZ — Infos OM (@InfosOM_) November 2, 2022

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen. […] Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années », a décrypté Benjamin Courmes pour le site Football club de Marseille. Bien dommageable quand on connaît la capacité d'Eric Bailly à porter une défense dans ses grands jours. Mais, un leader de défense ne peut amener de la sérénité depuis le banc de touche.