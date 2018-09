OM : Entre Paganelli et Stéphane Guy, ça a clashé sévère hors antenne

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Suite à la prise de bec entre Laurent Paganelli et Stéphane Guy sur Canal+ lors de l'Olympico, un salarié de la chaîné cryptée a avoué que la tension a vraiment été à son paroxysme... hors antenne.



Dimanche dernier, alors que l'Olympique Lyonnais venait d'inscrire un deuxième but à l'OM, malgré une faute sur Thauvin au début de l'action, Laurent Paganelli et Stéphane Guy se sont livrés une grosse passe d'armes en direct live. Suite à une première intervention de Paga, disant que le banc marseillais réclamait la VAR, le commentateur a lancé : « Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas aux Marseillais de demander la vidéo ». Un tacle auquel l'homme de terrain a répliqué : « C'est bon, la prochaine fois, je ne dirai plus rien ». Un clash violent, même si Canal+ a bel et bien évité le pire...

« Vous connaissez Paga, il est cash. De plus, il traverse une période délicate suite au décès de son père, ce qui le rend encore plus sensible. Mais il n'est pas du tout sanctionné, il a juste été mis au repos deux semaines à sa demande. Je ne sais pas s'il y a une quelconque animosité entre lui et Stéphane Guy, mais ce sont deux caractères très compliqués. Et encore, ils lui ont coupé le micro, car ça montait dans les tours... », a balancé, sur Le Phocéen, un salarié de Canal+, qui explique aussi que Paganelli est très apprécié par les supporters de l'OM, et notamment sur les réseaux sociaux, au contraire de Stéphane Guy. Mais dimanche soir pour le choc entre Lille et Marseille, les Olympiens devront se contenter de Rémy Vercoutre, le remplaçant attitré de Paga pendant son absence...